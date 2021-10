Đã xác định nguyên nhân cái chết Bí thư thị trấn ở Bình Dương

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong xe ô tô có một tờ giấy và hai vỏ chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm. Cơ quan công an xác định, nguyên nhân chết là do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Theo nội dung tờ giấy ông V. để lại, thì có thể là do áp lực công việc quá lớn dẫn đến tự tử.