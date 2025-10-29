Đã xác định danh tính cô gái đuối nước tử vong ở hồ Hoàn Kiếm, người thân tiết lộ thêm thông tin

Thời xảy ra sự việc, nạn nhân không mặc quần áo. Lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu nạn nhân tại chỗ, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng cô gái không qua khỏi.

Liên quan đến sự việc, một bảo vệ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, do hôm xảy ra sự việc, anh không có ca trực nên chỉ được nghe đồng nghiệp kể lại. Theo người bảo vệ, cô gái cứ lội dưới hồ và liên tục la hét, gào khóc ầm ĩ. Người dân quanh đó liên tục gọi và tìm cách kéo lên bằng sào, gậy,... từ lúc cô gái ở sát bờ nhưng không được.

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc nhiều người cho rằng người dân "thờ ơ" khi chứng kiến sự việc, một số nhân viên trực thuộc Ban quản lý hồ và nhân viên môi trường đã lên tiếng để làm rõ những tình tiết phức tạp tại hiện trường.

Người bảo vệ nói, không có chuyện mọi người đứng trên bờ hồ livestream, chụp ảnh mà không nhảy xuống cứu cô gái như trên mạng xã hội lan truyền. Vì thấy hành vi của cô gái không bình thường nên mọi người cũng không dám trực tiếp tiếp cận. Mọi người không dám mạo hiểm nhảy xuống vì muốn cứu người đuối nước, người gặp nạn phải hợp tác, nhưng trong tình huống này, cô gái không hợp tác.

Chị N.T.H., một nhân viên môi trường xác nhận việc nạn nhân không hợp tác. Chị H. cũng tiết lộ: "Đây không phải lần đầu tiên của bạn ấy, đây là lần thứ 2 thứ 3 rồi".

Theo chị H., trong những lần trước, đã từng có người nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng đã phải "đánh vật với bạn ấy ở dưới nước". Chính vì thế, người dân ở hiện trường hôm đó quyết định "chờ bạn ấy bình tĩnh lại hoặc mệt bớt mới nhảy xuống cứu". Nữ nhân viên môi trường khẳng định, không hề có chuyện mọi người thờ ơ mà vẫn liên tục hô gọi khi cô gái lội xuống nước lạnh.