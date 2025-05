Đã rõ thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma

Cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp được đồn đoán sẽ trở lại đầy bất ngờ bằng cách dẫn dắt AS Roma mùa tới. Jurgen Klopp đã rời Anfield vào mùa hè năm ngoái và không làm HLV kể từ đó. Gần đây, Klopp được truyền thông đồn đoán sẽ dẫn dắt AS Roma sau khi HLV Claudio Ranieri tuyên bố sẽ rời khỏi vai trò của mình vào cuối mùa giải. Vậy thực hư thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma là như thế nào?

Người đại diện của Jurgen Klopp đã phủ nhận những tuyên bố từ truyền thông quốc tế rằng, chiến lược gia người Đức có thể đảm nhận vai trò quản lý đầu tiên kể từ khi rời Liverpool bằng cách tiếp quản AS Roma, khẳng định các báo cáo là "không đúng sự thật". HLV người Đức rời Anfield vào cuối mùa giải 2023 - 2024 sau chín năm gắn bó với Liverpool, giúp họ giành chức vô địch Premier League, Champions League và hai cúp quốc nội.

Jurgen Klopp cho biết ông cần nghỉ ngơi sau gần một thập kỷ đảm nhiệm vai trò chịu nhiều áp lực và ông đã cạn kiệt năng lượng. Sau đó, Klopp đã đảm nhận công việc Trưởng phòng bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull và thậm chí còn nói rằng ông có thể sẽ không bao giờ quản lý một đội bóng nào khác nữa.