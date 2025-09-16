Đà Nẵng triển khai 3 sáng kiến công nghệ, thử nghiệm kinh doanh tài sản số

Ngày 16/9, Sở KH&CN Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 21 thay thế hai kế hoạch cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam, được cập nhật theo định hướng của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Đáng chú ý, thành phố đề xuất triển khai 3 sáng kiến lớn: Bản sao số thành phố (Digital Twin), Trung tâm tài chính thông minh, Trung tâm thương mại tự do thông minh.