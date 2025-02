Đà Nẵng, TPHCM, Thừa Thiên Huế và Hà Nội nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số

Sau 4 năm, chỉ số chuyển đổi số quốc gia tăng gần 51%

“Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – DTI cấp bộ, cấp tỉnh năm 2023” vừa được Bộ TT&TT phát hành.

Đây là lần thứ tư liên tiếp Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tiến hành đánh giá và công bố công khai mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số - DTI cấp bộ, cấp tỉnh 2023 là tài liệu hữu ích cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, thực thi chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.Hương

Bên cạnh số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương gửi trực tuyến qua hệ thống dti.gov.vn, một nguồn số liệu khác cũng được Bộ TT&TT sử dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh năm 2023 là số liệu từ các nền tảng số, hệ thống thông tin của Bộ và một số cơ quan, tổ chức khác.

Thông tin về những điểm nổi bật của kết quả đánh giá DTI 2023, Bộ TT&TT cho hay, so với các năm trước, giá trị DTI 2023 quốc gia có sự tăng trưởng chậm lại do giá trị các chỉ số thành phần đã ở mức cao. Cụ thể, giá trị DTI quốc gia năm 2023 là 0,7326, tăng trưởng 3% so với năm 2022 và tăng trưởng 50,8% so với năm 2020.

Ở từng nhóm đối tượng được đánh giá, giá trị trung bình DTI 2023 là 0,6355 với các bộ cung cấp dịch vụ công; 0,4347 với những bộ không cung cấp dịch vụ công; và đạt 0,6783 với các địa phương.