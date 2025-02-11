Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại

Ngày và đêm 4-11, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120mm/3 tiếng.

Điện lực Đà Nẵng nỗ lực để sớm khôi phục điện cho khách hàng

Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 2-11, nước đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn Đà Nẵng với lưu lượng khá lớn.

4 thủy điện lớn gồm A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 đều đang xả nước điều tiết. Lưu lượng về sông Vu Gia lúc 8 giờ sáng hơn 2.100 m3/giây, về sông Thu Bồn hơn 2.300 m3/giây; riêng lưu lượng nước đổ về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.449 m3/giây, thủy điện này xả về sông Thu Bồn 1.251 m3/giây.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, trong khi nhiều vùng nước chưa kịp rút thì hiện nay mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên lại. Với dự báo có mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ chồng lũ tại các phường xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn.