Đà Nẵng thu từ nhà, đất tăng mạnh hơn 71%, đạt hơn 4.900 tỷ đồng

Số liệu này cho thấy khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu thu ngân sách. Động lực tăng trưởng đến từ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin và điện tử, nhờ một số dự án FDI mở rộng quy mô sản xuất, cùng với môi trường đầu tư được cải thiện và các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, thu từ khu vực doanh nghiệp FDI đạt 5.163 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng thu và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các khoản thu về nhà, đất đạt 4.906,7 tỷ đồng, chiếm 13,7%, tăng mạnh 71,5% so với cùng kỳ 2024. Nguồn thu này có đóng góp lớn từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí đắc địa, gắn với tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, khu đô thị mới.

Cũng theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 10.602 tỷ đồng, vẫn là khoản thu lớn nhất trong nội địa nhưng chỉ tăng nhẹ 1,8%, tỷ trọng có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 4.046,4 tỷ đồng, chiếm 11,3%, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.575 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng thu, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Thu viện trợ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng tăng 55,1%...