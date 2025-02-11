Đà Nẵng: Thông tin 'bà cụ mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' là sai sự thật

Qua xác minh, Công an xã xác định tài khoản Facebook tên L.T.H. (SN 1997, trú cùng địa phương) là người đăng video. Làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.H. thừa nhận đã đưa thông tin sai sự thật.

Thực tế, cụ V.T.C. đã được chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa và nhu yếu phẩm trong suốt thời gian xảy ra mưa lũ.

Hiện Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.