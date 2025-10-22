Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 12 và mưa lớn

Ảnh hưởng của bão số 12, sáng nay (22/10), tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu có mưa, nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục dâng cao do triều cường gây ngập một đoạn đường Như Nguyệt bờ Tây sông Hàn. Bờ kè và hành lang đi bộ đường Như Nguyệt tiếp tục bị sóng đánh hư hỏng. Sóng đánh mạnh làm bờ biển Cửa Đại ở Hội An tiếp tục bị sạt lở.

Chủ động đối phó với mưa lớn, xã miền núi cao Trà Linh đã sơ tán 29 hộ tại làng Konpin, thôn 2 nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi khác để trú tránh. Phường Hội An Đông triển khai phương án sơ tán 410 hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Các địa phương cũng đã lên kịch bản sơ tán dân khi có lệnh.

Nước sông Hàn dâng cao gây ngập đường Như Nguyệt

Dự báo, từ chiều tối nay (22/10), tại thành phố Đà Nẵng mưa lớn, có những khu vực mưa rất lớn. Khả năng lũ trên các sông ở Đà Nẵng ở mức báo động 3, một số sông nước lũ trên báo động 3. Triều cường dâng cao kết hợp với lũ trên các sông dâng cao, khả năng thoát lũ kém, nguy cơ ngập lụt lớn ở khu vực đô thị và các vùng trũng.

Đường Như Nguyệt dọc sông Hàn thành phố Đà Nẵng bị sóng đánh hư hỏng

Hôm nay, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng quyết định thành lâp 3 Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại 3 khu vực để ứng phó với bão số 12 và tình hình mưa lớn trong những ngày tới. Cụ thể, Sở Chỉ huy đặt tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, điều hành chung và phụ trách khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ); Sở chỉ huy khu vực phía Nam đặt tại phường Tam Kỳ, phụ trách khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng và Sở chỉ huy khu vực phía Tây đặt tại xã Đại Lộc, phụ trách khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng cũng quyết định cho học sinh toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ 11 giờ ngày 22/10.

Sóng phá hỏng hành lang đi bộ đường Như Nguyệt

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý các địa phương tập trung phòng chống ngập lụt vùng thấp trũng, khu vực đô thị, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét đất ở khu vực miền núi. Các lực lượng chủ lực Quân đội, Công an triển khai quân số và phương tiện trực tại các điểm xung yếu, phối hợp với lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng cứu nhanh khi có tình huống xảy ra:

“Phương án là tập trung vào phòng, chống ngập ngập lụt, lo nhất sạt lở đất, lũ quét, lũ ống ở miền núi, các đô thị và vùng đồng bằng, ven biển nguy cơ ngập lụt rất lớn. Phải có kịch bản liên quan đến di dời dân, vận động nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp kê tài sản khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. Bây giờ các xã, phường phải có danh sách con người, số điện thoại của lực lượng tại chỗ. Phân công lực lượng từng khu vực để điều động cho nhanh, công bố công khai số điện thoại khi cần thì nhân dân điện, khi cần Chủ tịch các xã, phường điện. Phải có chỉ huy, có điều động lực lượng và phương tiện tại chỗ”./.