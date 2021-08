Đà Nẵng sử dụng flycam tuần tra khắp các ngõ, hẻm

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Ngày 31/8, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiếp tục sử dụng flycam thử nghiệm "tuần tra", giám sát các ngõ, hẻm trên địa bàn quận, ghi nhận việc chấp hành phòng, chống dịch của người dân.

Trong buổi sáng, 15 flycam được chia ra khắp 13 phường trên địa bàn quận Hải Châu, tập trung ghi hình các ngõ, hẻm. Toàn bộ flycam được nhóm Phát triển Đà Nẵng cùng một số tình nguyện viên hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Mỗi flycam có thể bay được khoảng 25 phút, kèm theo khoảng 8 pin để thay đổi bay trong nhiều giờ.