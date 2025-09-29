Ngoài ra, Thành phố cũng đã hoàn thành công tác đấu giá, thực hiện các thủ tục giao đất đối với 57 lô đất ở, với tổng số tiền là 306,8 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2023-2025, có 11 khu đất lớn trên địa bàn Thành phố đã đấu giá thành công, với tổng số tiền thuê đất thu được là hơn 1.869 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian đến, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất 19 khu đất lớn và 215 lô đất ở chia lô.

Dự kiến số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thu được khoảng 7.815 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đấu giá nhiều khu đất lớn.

Trong đó, có một số khu đất lớn Khu đất ký hiệu A1 thuộc dự án Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Sơn Trà); Khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải).

Ngoài ra, còn có khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải); Dự án Tổ hợp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và Khu Trung tâm thương mại tại khu đất ký hiệu A2-1 thuộc Khu dân cư Tuyên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) Dự án không gian sáng tạo và Dự án Chợ đầu mối Hòa Phước (phường Hòa Xuân).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, Sở sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện cơ chế, phối hợp, phân cấp, phân quyền; xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các xã, phường để bảo đảm tiến độ từ khâu quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng đến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, tham mưu UBND Thành phố ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc trong việc xét duyệt điều kiện của người đăng ký tham gia đấu giá; xây dựng quy trình để triển khai các công việc một cách đồng bộ, rút ngắn thời gian thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất…