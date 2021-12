Đà Nẵng: Rất ít doanh nghiệp đủ điều kiện đón, phục vụ khách du lịch quốc tế

Ngày 2/12, Sở Du lịch Đà Nẵng công bố danh sách các công ty, đơn vị đơn vị đủ điều kiện tham gia thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố.

Theo đó, đến thời điểm này có 17 đơn vị đủ điều kiện, gồm 5 cơ sở lưu trú, 3 khu, điểm tham quan và 10 đơn vị vận chuyển.

Các cơ sở lưu trú gồm Vinpearl Condotel Riverfront Danang (341 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng), Vinpearl Resort and Spa (23 Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Vinpearl Luxury Resort (7 Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Khách sạn Risemount (120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng),