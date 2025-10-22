Đà Nẵng phủ nhận thông tin 'thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ' do bão số 12 (Fengshen)

Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố không ban hành bất kỳ văn bản nào về việc cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm hoặc yêu cầu các chợ trên địa bàn dừng hoạt động từ chiều cùng ngày do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).



Trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản giả mạo được cho là của UBND thành phố liên quan đến chủ trương này. Chính quyền Đà Nẵng cảnh báo đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống bão số 12 Fengshen.