Đà Nẵng phản hồi gì về phản ánh giá đất tăng gấp 10 lần?

Giá đất tại một số khu vực ở Đà Nẵng có tăng nhưng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, không tăng gấp 10 lần như phản ánh. Ảnh: Linh Đan

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Đà Nẵng vừa trả lời phản ánh của công dân thông qua đường dây nóng 1022 liên quan đến giá đất.

Theo đó, công dân phản ánh: "Hiện nay, bảng giá đất nông nghiệp được điều chỉnh không đáng kể vẫn thấp so với thị trường. Vậy mà đất ở lại định giá có nơi tăng gấp 10 lần, dẫn đến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể. Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Vậy tiền sử dụng đất phải nộp tăng cao vì phần đất nông nghiệp không định giá đúng?".

Về nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường phản hồi rằng, về chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp 100% số tiền chênh lệch giữa giá đất ở so với giá đất nông nghiệp là đúng như phản ánh của công dân.