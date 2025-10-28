Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều

Những ngày qua, gia đình chị My (xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) trải qua những giờ phút khó quên khi căn nhà cấp 4 ngập nặng.

Gia đình chị có 5 người gồm vợ chồng chị, bố mẹ chồng và con gái 4 tuổi. Chị My chia sẻ, cơn mưa lớn kéo dài khiến khu vực chị sinh sống ngập sâu. Nước lũ tràn vào nhà chị từ khoảng 10h ngày 27/10. Chiều cùng ngày, mực nước ngập đã ngang hông người trưởng thành.

Nhà ngập nặng, cộng thêm tình trạng mất điện khiến cuộc sống của gia đình chị khốn đốn.

Khi nước tràn vào nhà, các thành viên trong gia đình chị mỗi người một việc. Chị phụ trách trông con gái 4 tuổi, bố mẹ chồng và chồng chị kê đồ đạc lên cao để tránh hư hại.