Đà Nẵng mưa lớn, nước đổ cuồn cuộn, người dân vật vã dắt xe chết máy đi làm

Từ đêm 17 đến sáng 18/10, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.

Ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.

Khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước có nơi ngập hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị chia cắt. Nước đục ngầu, kéo theo bùn đất khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.