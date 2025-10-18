Đà Nẵng mưa lớn, nước đổ cuồn cuộn, người dân vật vã dắt xe chết máy đi làm

Từ đêm 17 đến sáng 18/10, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.
Ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.
Khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước có nơi ngập hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị chia cắt. Nước đục ngầu, kéo theo bùn đất khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Người dân cho biết, 5h sáng, nước từ trên núi bắt đầu đổ về, tràn vào khu dân cư quanh đường Âu Cơ. Khoảng một giờ sau, mưa lớn trút xuống đúng giờ cao điểm, khiến hàng trăm xe máy chết máy, nhiều công nhân ngã khi cố băng qua đoạn ngập.
Ngập nặng khiến khu vực này ùn tắc kéo dài, nhiều người phải bỏ xe, cõng trẻ em hoặc đưa đồ đạc lên chỗ cao. Lực lượng chức năng quận Liên Chiểu có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, điều tiết giao thông và khơi thông các điểm thoát nước bị tắc nghẽn.
Không chỉ riêng đường Âu Cơ, tình trạng ngập úng còn xảy ra tại nhiều khu dân cư thuộc các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng.
Một số hình ảnh mưa ngập:
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ đêm 17 đến ngày 19/10, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp, đô thị, đồng thời lưu ý lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.