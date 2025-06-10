Đà Nẵng: Gian nan đòi lại căn nhà đã cho ủy ban thị trấn thuê

“Đúng ra là đưa tiền cho họ (hộ ông M – PV) tự đi thuê nhưng họ không chịu. Muốn đưa ổng ra khỏi nhà để lấy mặt bằng thi công thì buộc lòng phải đi thuê một cái nhà cho ổng ở”, ông Sinh nói về lý do UBND thị trấn Núi Thành thuê nhà của ông Chính. Ông sinh cho hay đây là “sai lầm, nhưng không thuê thì không lẽ để họ ngoài đường”.

Trả lời PV, ông Lê Văn Sinh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tại thời điểm chính quyền thuê nhà của ông Chính-PV) cho biết trường hợp của hộ ông HM thuộc diện cưỡng chế để lấy mặt bằng thi công dự án đường Võ Chí Công. Về nguyên tắc, khi cưỡng chế nhà nước không có nghĩa vụ thuê nhà cho người bị cưỡng chế ở. Nhưng về mặt quyền con người, công an yêu cầu cần có chỗ đưa người bị cưỡng chế tới thì mới ban hành kế hoạch cưỡng chế.

Khi được hỏi đã yêu cầu thi hành án hay chưa, ông Chính cho biết từ khi tòa tuyên án phúc thẩm đến nay, ông chưa làm đơn yêu cầu thi hành án vì thấy các cơ quan sáp nhập nên cũng chưa biết gửi đơn đi đâu.

Tôi đi đòi lại nhà, họ nói tôi cũng phải có trách nhiệm mời bốn hộ kia ra khỏi nhà. Nhưng nhà tôi cho UBND thị trấn Núi Thành thuê, do đó cơ quan này phải lấy nhà trả lại cho tôi theo thoả thuận chứ. Hơn nữa, bản án của toà cũng buộc UBND thị trấn Núi Thành trả nhà cho tôi”, ông Chính bức xúc nói.

Huyện Núi Thành cũ nhiều lần mời ông HM lên làm việc, vận động nhưng ông này không chịu ra khỏi nhà. Đến khi xoá bỏ cấp huyện, việc này vẫn chưa thực hiện xong.

“Tôi từng nói với anh Chính, địa phương cũng muốn trả nhà lại cho anh ấy chứ ai muốn không trả đâu? Nhưng mà làm sao để ổng ra khỏi nhà, nếu cưỡng chế thì sẽ đẩy người dân vào đường cùng, còn tuyên truyền thì họ ù lì”, ông Sinh nói.

Theo nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương từng lên phương án để hộ ông HM mượn chỗ ở, cho đến khi làm nhà mới, để lấy nhà trả lại cho ông Chính, nhưng hộ ông HM không đồng ý. Cũng từng có thời điểm tính tới phương án đề xuất ông Chính cắt điện, cắt nước để lấy lại nhà nhưng xét nhiều yếu tố nhân văn, không thể thực hiện.

Ông Sinh cũng thừa nhận, ông Chính cho rằng UBND thị trấn thuê nhà thì cơ quan này phải lấy lại nhà cho ông Chính là “đúng 100%”.

“Nhưng UBND thị trấn làm cách gì để đuổi họ ra? Không có thể chế nào, không có quy phạm pháp luật nào để làm, chuyện này đã vượt qua thẩm quyền của cơ quan nhà nước rồi! Bây giờ bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì thi hành án sẽ làm”, ông Sinh cho hay.

Trong khi đó, PV đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo xã Núi Thành mới để nắm thêm thông tin vụ việc nhưng chưa có phản hồi từ cơ quan này.

Người đang sống trong căn nhà nói gì? Trao đổi với PV, ông HM - người đang sống trong căn nhà của ông Chính cho rằng, gia đình ông không liên quan gì đến chuyện UBND thị trấn Núi Thành thuê nhà của ông Chính. “Ổng (UBND thị trấn Núi Thành – PV) làm hợp đồng gì thì kệ ổng, mình chỉ có trách nhiệm ở”, ông HM nói. Cũng theo ông HM, vụ việc của gia đình ông (liên quan đến việc cưỡng chế mặt bằng thi công đường Võ Chí Công) khởi kiện đến nay chưa xong, gia đình cũng chưa nhận tiền đền bù và chưa được bố trí đất ở. Thế nên ông HM cho rằng “phải có đất ở làm nhà thì mới ra khỏi nhà này, chưa có đất mà giao nhà lại cho họ thì biết ở đâu".