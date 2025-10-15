Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền. Rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Cùng với đó, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật. Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trước diễn biến thị trường bất động sản trên địa bàn có dấu hiệu "nóng" trở lại, trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.