Đà Nẵng: Bảo tồn đa dạng sinh học có nhiều tiến bộ

Theo Sở TN&MT Đà Nẵng, công tác bảo tồn và phát huy tính đa dạng sinh học có vai trò hết sức quan trọng trong định hướng phát triển bền vững, đặc biệt đối với các ngành du lịch, nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu, nghiên cứu khoa học và điều hòa khí hậu cho thành phố. Những năm qua nhờ làm tốt công các bảo vệ rừng mà bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố đã có nhiều tiến bộ.

Theo đó, đến năm 2020, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn Đà Nẵng là 66.408,64 ha, chiếm khoảng 51% diện tích đất tự nhiên của thành phố. Trong đó, tỷ lệ che phủ rừng của thành phố hiện nay đạt 47,2%, tăng 3,65% so với năm 2016 và cao hơn 5,19% so với mức bình quân chung của cả nước. So với giai đoạn 2011-2015, tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về lâm nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 đã giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại; nhất là số vụ cháy rừng giảm 42,86% và thiệt hại về rừng giảm 79,4%.