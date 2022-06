Đà Nẵng: 80 thanh, thiếu niên mang hung khí, hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

Rạng sáng 10/6, Công an quận Hải Châu tiếp nhận thông tin một số thanh thiếu niên chạy xe máy mang theo hung khí tự chế đến quán cháo vịt trên đường Hùng Vương (phường Hải Châu 1, quân Hải Châu) gây rối trật tự. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đập phá làm hư hỏng, thiệt hại nhiều tài sản của quán.

Ngày 11/6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra, truy xét và làm rõ hành vi của hai nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí hẹn nhau hỗn chiến trong đêm.

Nhận tin, Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu 1 khẩn trương xác minh, truy xét nhanh, triệu tập 13 thanh thiếu niên liên quan làm việc. Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều hung khí như 8 cây dao phóng, 1 kiếm tự chế, 2 vỏ chai thủy tinh, 3 cây chĩa, 1 thanh sắt dài 3m, 1 bình chữa cháy mini.