Đa Mi có gì mà ai cũng muốn đi?

Xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận nay đổi thành xã La Dạ, Lâm Đồng. Đây là vùng trọng điểm sầu riêng, bơ, cà phê, mít, macca…, độ cao bình quân 750m, khí hậu quanh năm mát mẻ, tối lạnh.

Một góc hồ Hàm Thuận

Có 2 hồ lớn là hồ Đa Mi rộng khoảng 600ha. Mặt hồ có 50ha pin điện mặt trời và khu vực nuôi cá tầm, mực nước luôn ổn định. Hồ Hàm Thuận rộng hơn 2.500 ha với gần trăm đảo nhỏ, mực nước chênh lệch hơn 20m. Cả hai hồ nước trong xanh, bao quanh núi rừng trùng điệp, cảnh đẹp hơn tranh vẽ, nhất là lúc bình minh ở hồ Hàm Thuận.

Đa Mi có 3 thác. Thác 9 tầng cách quốc lộ 55 hơn 6km, xe 45 chỗ vào cách chân thác 300m. Mỗi tầng thác đều có thể tắm và tha hồ selfie. Thác Sương Mù, cách thác Chín Tầng chừng 6km trekking xuyên rừng. Đường đi gập ghềnh, cheo leo. Thác cao gần 100m, cao thứ 4 trong “Ngũ danh thác Việt”; sau thác Đỗ Quyên (Huế), thác Bạc (Lào Cai), thác Tiên (Hà Tĩnh). Thác Mây Bay, phía hồ Đa Mi, cách quốc lộ 55 chừng 3km gồm 5 tầng, còn gọi là thác Tè Trong, rất đẹp.

Đa Mi có chùa Quan Âm nằm ở độ cao 864m, nhìn ra hồ Hàm Thuận còn gọi là chùa Thiên Mai (hơn 5.000 gốc mai); chùa Mở (không có cổng, có cửa, chính điện, phòng khách, nhà mát không có vách); chùa Ngàn Thông (gần 10.000 gốc thông); chùa Tiên (cảnh đẹp) với nhiều “kỳ hoa dị thảo” như tần ô đỏ, chuối sen, ổi Nhật, thần kỳ, Phật thủ, chim công trắng...