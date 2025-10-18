Đà Lạt với 'đặc sản mùa thu' níu chân du khách

Cùng với các loài hoa, quả đặc sản khác của địa phương, những vườn hồng Đà Lạt và các vùng phụ cận (tỉnh Lâm Đồng) là "đặc sản mùa thu" khiến bao người thêm yêu, thêm nhớ vùng đất sương mờ.

Không chỉ là đặc sản có tiếng gần xa, mùa hồng còn trở thành điểm nhấn du lịch đặc trưng, thu hút hàng nghìn du khách đến check-in. Du khách còn được trải nghiệm hái hồng và thưởng thức hương vị ngọt lành của cao nguyên.