Đá hỏng phạt đền 2 lần, tiền đạo Haaland vẫn lập hat trick thứ 6

Bỏ lỡ hai lần sút phạt đền liên tiếp trong hiệp một, tiền đạo Haalandcủa Manchester City vẫn tỏa sáng rực rỡ với phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc, đưa tuyển Na Uy tiến gần đến giấc mơ World Cup sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Ngay từ những phút đầu tiên, Na Uy đã tràn lên tấn công với tốc độ cao và áp lực khủng khiếp. Phút thứ 5, Haaland có cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Alexander Sorloth bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Daniel Peretz của Israel đã xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên. Trọng tài ngay sau đó xác định Peretz rời khỏi vạch vôi quá sớm và yêu cầu đá lại, nhưng kỳ diệu thay, Peretz lại cứu thua thêm một lần nữa.

Hai lần thất bại liên tiếp trên chấm 11m tưởng như sẽ ảnh hưởng tâm lý của tiền đạo Haaland, nhưng ngôi sao người Na Uy đã phản ứng theo cách hoàn hảo nhất với 3 bàn thắng và một màn trình diễn đẳng cấp.