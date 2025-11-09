Đã gỡ bỏ tranh 'luật nhân quả' tại trường Tiểu học Quang Trung

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Phú Mỹ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm việc với lãnh đạo nhà trường. Trường Tiểu học Quang Trung xác nhận có treo tranh và giải thích các bức tranh này nhằm bổ trợ giáo dục đạo đức cho học sinh, nhưng chưa kiểm tra kỹ về nội dung, đơn vị phát hành.

Đến ngày 9/9, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường quán triệt, yêu cầu trường thực hiện đúng quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục 2019. Sau đó, trường nhận thấy việc treo tranh chưa phù hợp và đã tháo gỡ toàn bộ.

Qua kiểm tra thực tế, các tranh đã được gỡ bỏ. UBND phường cũng yêu cầu nhà trường lập báo cáo chi tiết gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh tại khu vực hành lang, lớp học và phòng ban giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung có treo tranh khổ lớn thể hiện các câu răn dạy đạo đức theo hình thức luật nhân - quả. Một số bức tranh do công ty tư nhân tại TP.HCM phát hành, có in tên nhà xuất bản Tôn giáo và tác giả biên soạn.