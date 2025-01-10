Đã đến lúc MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim

MU đã đến điểm không thể quay lại với HLV Ruben Amorim sau trận thua 3-1 trước Brentford ở vòng 6 Premier League. Và giờ, MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim, rằng canh bạc của họ với Amorim đã không thành công.

Nếu đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo CLB không vạch ra kế hoạch tìm người kế nhiệm Ruben Amorim thì họ đang trốn tránh trách nhiệm và gây hại cho CLB.

Nói một cách đơn giản, canh bạc đặt cược vào Amorim của MU đã thất bại thảm hại và đã đến lúc phải chấp nhận thực tế đó. Dù khó chịu và xấu hổ đến đâu, MU phải chấm dứt nhiệm kỳ không may của Amorim và bổ nhiệm một HLV trưởng thay thế, người có thể đưa "quỷ đỏ" thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Thành tích 9 chiến thắng trong 33 trận đấu tại Premier League và 34 điểm trong tổng số 99 điểm có thể đạt được của Amorim tại MU là không còn gì để bào chữa. MU không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tình hình đang được cải thiện, bằng chứng là trận thua 1-3 của trước Brentford vào thứ Bảy tuần trước.