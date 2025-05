Đã có hacker 'nằm vùng' trong hệ thống của doanh nghiệp Việt suốt 9 tháng

Đứng sau nhiều cuộc tấn công mạng là các tổ chức tiềm lực lớn

Chia sẻ tại tọa đàm “Mức độ trưởng thành của doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam trong việc sẵn sàng ứng phó các sự cố” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA tổ chức ngày 21/5, thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an), cho biết vài năm trở lại đây, các thách thức trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc A05 (Bộ Công an) trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: T.P

Các mối đe dọa an ninh mạng không ngừng gia tăng. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích ngày càng nhiều và gia tăng mức độ tinh vi, phức tạp. “Không những thế, đứng sau các cuộc tấn công mạng có chủ đích là những tổ chức có tiềm lực kinh tế lớn, lực lượng nhân sự lớn, được trang bị nhiều vũ khí mạng bài bản, chứ không phải là cá nhân đơn lẻ như trước đây”, thiếu tá Trần Trung Hiếu cho hay.

Trong khi đó, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng đang đối mặt với thách thức lớn là nhân lực làm an ninh mạng tại Việt Nam hiện thiếu cả về số lượng và chất lượng. Ngay cả các tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng rất thiếu nhân lực an ninh mạng, chưa nói đến khối cơ quan nhà nước.