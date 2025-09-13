Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

13/09/2025

Nghi phạm sát hại 4 người ở Đắk Lắk mặc áo chống nắng lẩn trốn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 13-9, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 27 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại 4 người trong cùng một gia đình ở Đắk Lắk.

Video công an bắt giữ nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình.

Nghi phạm Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng nay, khi đang mặc áo chống nắng, trùm kín mặt, lẩn trốn ở đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

2.png
Nghi phạm Thuận bị bắt. Ảnh cắt từ clip

Như  đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

547504750_24026326073707807_7911183455798105938_n.jpg
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: HBN

Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

