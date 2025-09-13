Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nghi phạm Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng nay, khi đang mặc áo chống nắng, trùm kín mặt, lẩn trốn ở đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Như đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: HBN

Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.