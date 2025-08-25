Cựu viện trưởng ở Biên Hòa chiếm đoạt tiền tỷ của bệnh viện để tiêu xài cá nhân

Cơ quan điều tra (CQĐT) của VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong số các bị can, ông Bùi Thế Hùng (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Văn Hùng (cựu Viện trưởng) bị đề nghị truy tố 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến 4/2024, CQĐT các địa phương đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà (Viện pháp y Biên Hòa) là 2.752 vụ án; đã quyết toán tổng số tiền bồi dưỡng giám định viên và giúp việc giám định là hơn 16 tỷ đồng.

Trong đó, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa giám định mỗi đơn vị nhận hơn 4,1 tỷ đồng; Hai cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng nhận hơn 8,3 tỷ đồng.