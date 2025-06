Cựu Viện trưởng nhận tiền để 'vẽ' thêm biểu hiện bệnh tâm thần vào bệnh án

Cụ thể, 4 bị can phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 31 bị can phạm tội Nhận hối lộ (trong đó gồm 1 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng, 2 trưởng khoa điều trị bắt buộc; 02 điều dưỡng dưỡng trưởng khoa điều trị bắt buộc; 01 trưởng khoa giám định....); 1 bị can phạm tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ; 1 bị can phạm tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ; 1 bị can phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 bị can phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy,Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 bị can phạm tội Môi giới hối lộ; 1 bị can phạm tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án, bị can Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng bị cáo buộc nhận tiền để "chạy" kết luận giám định.

Theo điều tra, năm 2016, sau khi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979; trú ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.