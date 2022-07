Cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn và nghĩa cử cao đẹp với đồng nghiệp Tshamala

Tashamala nhận tấm chân tình từ những người đồng nghiệp. Ảnh: TV

Tshamala bị chấn thương khớp háng từ lúc còn thi đấu chuyên nghiệp cách đây hơn 10 năm, trong màu áo Đồng Tâm Long An (bây giờ là câu lạc bộ Long An). Thời điểm ấy do phải thi đấu liên tục nên không thể đi chữa trị. Mỗi lần ra sân phải tiêm thuốc giảm đau, dẫn đến chấn thương ngày càng nặng và hiện tại thì bị hoại tử khớp háng, buộc phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật quá lớn, số tiền lên đến gần 150 triệu đồng.

Hiện tại, Tshamala đang có vợ tại Bến Lức - Long An (chưa có con). Để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày, Tshamala được một người bạn là chủ công ty điện lạnh nhận vào làm việc vặt của công ty chứ không thể làm thợ điện lạnh, do công việc đòi hỏi bưng bê nặng nhọc, Tshamala không thể mang hay bê đồ nặng như máy lạnh.