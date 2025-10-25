Cựu tù nhân trở thành ông chủ 4 nhà xưởng, tuyển dụng lao động ở nơi đặc biệt

Trang 163.com đưa tin, ngày 15/10, Công ty TNHH Giày JueSha thành phố Nghi Xuân đã tham gia hội chợ việc làm do nhà tù Dự Chương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) tổ chức tại Nam Xương. Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội việc làm cho những phạm nhân sắp mãn hạn tù.

Đại diện công ty - anh Hà Kiếm - chia sẻ rằng, sau khi vào làm, mức lương trung bình người lao động nhận được khoảng 6.000 NDT/tháng (khoảng 22 triệu đồng). Doanh nghiệp bao ăn ở, thậm chí còn mua quần áo và điện thoại cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.