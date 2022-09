Cựu trung tá công an giúp sức cho cấp dưới buôn lậu hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can (37 tuổi, cựu đại úy công an), Võ Văn Đông (55 tuổi, cựu trung tá công an) và 25 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình công tác, Tiến biết Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Lợi dụng chính sách này, cựu đại úy công an thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam cho họ qua các công ty mình thành lập. Chủ hàng phải trả cho Tiến 78 đến 90 triệu đồng trên mỗi container hàng nhập, còn anh ta chịu trách nhiệm "lót tay" cán bộ kiểm hóa của hải quan và chi phí khác.