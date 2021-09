Cứu trợ Covid-19: Đầu tư tư kích thích đầu tư công

Cụ thể, tính tới ngày 19/8, TP.HCM đã thực hiện hai đợt hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố, với hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vận động. Trong đợt hỗ trợ thứ hai, lực lượng chức năng đi đến từng hộ, từng nhà trọ trao tiền trực tiếp cho người nghèo, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu thành phố.

Đến ngày 25/8, thành phố ban hành văn bản 2876, một quyết định quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch. Trong đó, điều chỉnh tên gọi cụm từ "hộ lao động nghèo" thành "hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Từ việc chỉ nhắm đến hộ nghèo, cận nghèo như trước, thành phố đã mở rộng hỗ trợ sang nhiều ngành nghề khác có ảnh hưởng bởi Covid-19. Ví dụ, một công nhân bình thường làm lương 5 - 6 triệu đồng nhưng hiện nay mất việc, hay một người mở tiệm sửa xe do dịch không sửa được nữa, hoặc người có căn hộ cho thuê nhưng do dịch không ai thuê, không có thu nhập thì được tính là lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Theo cách tính này, thành phố có 3-4 triệu người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Mỗi hộ thuộc diện này sẽ được nhận 1,5 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, phấn đấu hoàn thành trao trước 30/8. Thành phố cũng chuẩn bị 2 triệu gói an sinh trị giá 300.000 đồng, ai đã nhận gói an sinh thì nhận thêm 1,2 triệu đồng; ai chưa nhận gói an sinh thì hưởng 1,5 triệu đồng.