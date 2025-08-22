Cựu Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe bị bắt

Ông Wickremesinghe, 76 tuổi, đã bị bắt giữ tại văn phòng Cục Điều tra Hình sự, khi ông đang có mặt đây để ghi lời khai trong cuộc điều tra về chuyến thăm London, Anh để dự lễ tốt nghiệp của vợ mình vào tháng 9/2023. Cựu Tổng thống Sri Lanka với cáo buộc sử dụng tiền nhà nước cho một chuyến đi vì mục đích cá nhân trong thời gian đương nhiệm. Ông dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào cuối ngày 22/8.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe có mặt tại Tòa sơ thẩm ở thủ đô Colombo ngày 22/8. Ảnh: Reuters

Là một luật sư từng giữ kỷ lục 6 lần làm Thủ tướng Sri Lanka, ông Wickremesinghe được bầu làm Tổng thống của đảo quốc này vào tháng 7/2022 trong một phiên họp bất thường của Quốc hội. Đây là thời điểm đất nước Nam Á trải qua cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Là lãnh đạo Đảng Thống nhất Dân tộc (UNP), ông Wickremesinghe được chọn làm Tổng thống sau khi các cuộc biểu tình lan rộng do khủng hoảng kinh tế buộc người tiền nhiệm Gotabaya Rajapaksa phải rời khỏi đất nước và sau đó tuyên bố từ chức. Tiếp đó, ông về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 - cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Cuộc bầu cử năm ngoái là cuộc trưng cầu ý dân về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Wickremesinghe - người đã dẫn dắt nền kinh tế Sri Lanka phục hồi thành công nhưng mong manh. Trong đó, các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Sri Lanka trong giai đoạn này khiến cử tri không hài lòng.

Ông Wickremesinghe là cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka bị bắt giữ.