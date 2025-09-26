Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm

Trong phiên xét xử hôm 25-9, tòa tuyên ông Sarkozy có tội với cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp từ Libya. Tòa án cho biết ngày giam giữ cựu tổng thống sẽ được quyết định sau.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP

Tòa kết tội ông Sarkozy, 70 tuổi, có hành vi phạm tội trong một âm mưu từ năm 2005 đến năm 2007 nhằm tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông bằng tiền từ Libya để đổi lấy các ưu đãi ngoại giao. Tuy nhiên, ông được tuyên trắng án với 3 cáo buộc khác, gồm tham nhũng thụ động, tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và che giấu hành vi biển thủ công quỹ.