Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù vì âm mưu đảo chính

12/09/2025 12:10

Tòa án Tối cao Brazil ngày 11/9 đã tuyên cựu Tổng thống Jair Bolsonaro hơn 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.

4 trong số 5 thẩm phán thuộc hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao Brazil đã kết luận cựu Tổng thống Bolsonaro có tội với cả 5 cáo buộc mà ông phải đối mặt. Các cáo buộc này bao gồm lên kế hoạch đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, phá hoại tài sản công, và thực hiện các hành vi sai trái chống lại các thể chế nhà nước. Theo phán quyết, ông Bolsonaro sẽ phải chịu án tù 27 năm và 3 tháng.

Ông Bolsonaro. Ảnh: Reuters.

Ông Bolsonaro, 70 tuổi, trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Brazil bị kết án vì tội tấn công nền dân chủ.

Tòa án Tối cao Brazil cũng ra phán quyết kết án bảy đồng minh của ông Bolsonaro bao gồm 5 sĩ quan quân đội. Ông Bolsonaro cùng các bị cáo khác đã phủ nhận mọi cáo buộc và luật sư bào chữa có thể nộp đơn kháng cáo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gọi bản án dành cho ông Bolsonaro là không công bằng và tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả thích đáng với cuộc săn phù thủy này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa của Brazil sau khi đề nghị của ông về việc hủy bỏ phiên tòa đối với ông Bolsonaro không được thực hiện. Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro từng là một trong những đồng minh chính trị lớn nhất của ông Trump.

