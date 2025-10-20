Cựu tổng giám đốc SJC nói không có khả năng nộp lại 10.000 lượng vàng

Ngày 20-10, liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Thúy Hằng xin được giảm nhẹ hình phạt và xin cấp phúc thẩm xem xét về việc phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng.

Cụ thể, bị cáo Lê Thúy Hằng cho biết gia đình có công với cách mạng và xin xem xét lại hành vi để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chăm sóc gia đình, đóng góp cho xã hội.

Bản thân bị cáo đạt chiến sĩ thi đua xuất sắc trong nhiều năm, làm nhiều công tác từ thiện. Hoàn cảnh gia đình bị cáo Hằng neo đơn, bố mẹ đều đã lớn tuổi cần phải có người chăm sóc.

Bị cáo Hằng cho biết sẽ thuyết phục gia đình khắc phục số tiền hưởng lợi và mong sớm được trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.