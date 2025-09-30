Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng

Ngày 30-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. 15 các bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Bồi thường cho SJC bằng tiền﻿

Ngoài hình phạt, HĐXX cũng xem xét đến yêu cầu của phía bị hại là Công ty SJC. Theo đó, SJC đã đề nghị tòa xem xét, tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng hơn 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.