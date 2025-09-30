Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án 25 năm tù

Ngày 30-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 15 năm tù, Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) 22 năm 6 tháng tù, Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16 năm tù, Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù, cùng về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu tổng giám đốc SJC. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC - Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) cùng lãnh án 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc SJC - chi nhánh Hải Phòng) lãnh án 6 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng 3 năm tù; Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.