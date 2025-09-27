Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị đến 30 năm tù

Ngày 27-9, phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đến phần luận tội của Đại diện VKSND TP.HCM.

Theo đó, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 18-19 năm tù về tội tham ô tài sản và 10-11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị: 28-30 năm tù.

VKS cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 16-18 năm tù, Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) 22-24 năm tù, Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16-18 năm tù, Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 14-16 năm tù, cùng về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) bị đề nghị 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC - Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng SJC - chi nhánh miền Trung) cùng 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC - chi nhánh miền Trung) 24 - 30 tháng tù về tội tham ô tài sản.