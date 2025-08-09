Cựu tổng giám đốc SJC chỉ đạo bán 7.000 lượng vàng bình ổn với giá cao

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và 15 bị can khác ra trước TAND TP.HCM để xét xử về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng và 4 cựu cán bộ của Công ty SJC, gồm: Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận - bị truy tố cả 2 tội danh nói trên.

Có 5 người bị truy tố về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc, cựu kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, cựu kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương...

6 người còn lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, cựu giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng.