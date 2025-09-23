Cựu tiền đạo Arsenal chấn thương sọ não sau pha va chạm kinh hoàng trên sân

Nhiều người đã gửi lời động viên đến tiền đạo Billy Vigar ở phần bình luận trong thông báo. Đội bóng nghiệp dư Cray Valley FC đã viết: "Chúc Billy Vigar mọi điều tốt đẹp nhất, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến anh ấy".

CLB Dulwich Hamlet FC cũng đã đăng lên trang mạng xã hội của mình và viết: "Mọi người ở Champion Hill đều hướng về Billy Vigar, gia đình, bạn bè và mọi người ở Chichester City".

CLB bóng đá Brentwood Town cũng đăng dòng tweet: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Billy Vigar và gia đình anh trong thời điểm khó khăn và nhạy cảm này. Chúng tôi cầu chúc anh mạnh khỏe và mau chóng hồi phục. Thay mặt toàn thể CLB bóng đá Brentwood Town”.

Vigar chưa bao giờ ra sân cho đội hình 1 của Arsenal, nhưng anh là cầu thủ nổi bật trong đội U-18 và đội Premier League 2 của "pháo thủ". Trong chiến dịch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh U-18 mùa giải 2021 - 2022, Vigar đã đóng góp bốn bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo cho đội trẻ Pháo thủ.

Billy Vigar gia nhập Arsenal vào tháng 12 năm 2017 khi mới 14 tuổi và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB hùng mạnh của Premier League vào tháng 7 năm 2022. Trong mùa giải duy nhất thi đấu tại Premier League 2 cho "pháo thủ", anh chỉ đóng góp một pha kiến ​​tạo sau bốn lần ra sân. Mùa giải tiếp theo, Billy Vigar được cho mượn đến đội U-21 Derby County, nơi anh có chín lần ra sân.