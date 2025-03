Cựu thượng úy công an Đồng Nai bị đề nghị 10-12 tháng tù vì dùng nhục hình

Luật sư của bị hại Hậu và gia đình đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại vì cho rằng còn nhiều cán bộ khác tham gia dùng nhục hình. Cụ thể, theo lời khai, ngoài Dũng và Thiện, còn có nhiều công an khác thay nhau dùng gậy cao su, dùi cui điện và tay chân tác động vào người Hậu trong đêm 31/10/2023 tại trụ sở UBND xã Bàu Cạn.

Trong khi đó, ông Tấn (Trưởng Công an xã Bàu Cạn) khai chỉ phân công bị cáo Dũng làm việc với Hậu. Tuy nhiên, video do gia đình cung cấp cho thấy ông Nguyễn Chí Tâm (công an xã) có mặt tại hội trường. Từ đó, luật sư yêu cầu xác định lại vị trí và vai trò của ông Tâm, đồng thời làm rõ các lời khai không đồng nhất của những người liên quan.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo, vụ án có nhiều tình tiết cần được làm rõ, cho nên sẽ nghị án kéo dài. Đúng 8h ngày 14/3, phiên tòa được tổ chức xét xử trở lại.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của người dân tại nhà Vũ Tuấn Hậu (SN 1998; trú tại ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.