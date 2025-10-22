Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn từ chức lãnh đạo đảng Vì nước Thái

Trong văn bản được công bố vào sáng hôm nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhấn mạnh, quyết định từ chức nhằm tạo cơ sở để cải tổ đảng Vì nước Thái một cách toàn diện, hướng đến tầm nhìn mới, với những thay đổi thực chất nhằm phục vụ lợi ích của người dân.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu trong một sự kiện của đảng Vì nước Thái ngày 07/10. Nguồn: Bangkok Post

Bà Paetongtarn khẳng định, mặc dù không còn ở vị trí lãnh đạo đảng, song với tư cách là một đảng viên và người dẫn dắt “gia đình Vì nước Thái”, bà sẽ tiếp tục có những đóng góp trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới của đảng.

Tổng Thư ký đảng Vì Nước Thái Sorawong Thienthong cho biết thêm, sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào cuối tháng 8/2025, đã có những kiến nghị về giải thể Đảng Vì nước Thái và lợi dụng vấn đề này để lôi kéo các thành viên của đảng gia nhập đảng phái chính trị khác.

Do đó, quyết định từ chức của bà Paetongtarn Shinawatra nhằm đảm bảo sự tồn tại của đảng Vì nước Thái và ngăn chặn các bên lợi dụng câu chuyện quá khứ làm “công cụ chính trị”. Ông Sorawong Thienthong nhấn mạnh, đảng Vì nước Thái sẽ nỗ lực cải tổ và sẵn sàng cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Quyết định này được đưa ra sau khi một cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6/2025 cho thấy bà Paetongtarn có những phát ngôn gây tranh cãi trong thời điểm căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Bà Paetongtarn là Thủ tướng thứ 5 trong vòng 17 năm qua bị bãi nhiệm theo các phán quyết của Tòa án Hiến pháp.