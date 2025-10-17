Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi qua đời ở tuổi 101

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi đã qua đời vào lúc 11h28 phút ngày 17/10 tại một bệnh viện ở thành phố Oita, miền Nam Nhật Bản, hưởng thọ 101 tuổi. Ông Murayama giữ chức vụ Thủ tướng thứ 81 của Nhật Bản từ năm 1994 đến năm 1996. Ông là người có đóng góp to lớn cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Cựu thủ tướng Nhật Bản Murayama luôn là người bạn lớn của Việt Nam. Ảnh: Chyunichi Shinbun

Ông Murayama Tomiichi là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm chính thức Việt Nam vào năm 1994. Cựu Thủ tướng Murayama Tomiichi được Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị vào tháng 9/2007. Ông cũng được UBND Thành phố Hà Nội trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội vào năm 2014, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển thành phố.