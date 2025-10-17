Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi qua đời ở tuổi 101

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo| 17/10/2025 16:30

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay cựu Thủ tướng Murayama Tomiichi đã qua đời ở tuổi 101.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi đã qua đời vào lúc 11h28 phút ngày 17/10 tại một bệnh viện ở thành phố Oita, miền Nam Nhật Bản, hưởng thọ 101 tuổi. Ông Murayama giữ chức vụ Thủ tướng thứ 81 của Nhật Bản từ năm 1994 đến năm 1996. Ông là người có đóng góp to lớn cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

cuu thu tuong nhat ban murayama tomiichi qua doi o tuoi 101 hinh anh 1
Cựu thủ tướng Nhật Bản Murayama luôn là người bạn lớn của Việt Nam. Ảnh: Chyunichi Shinbun

Ông Murayama Tomiichi là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm chính thức Việt Nam vào năm 1994. Cựu Thủ tướng Murayama Tomiichi được Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị vào tháng 9/2007. Ông cũng được UBND Thành phố Hà Nội trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội vào năm 2014, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển thành phố.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-nhat-ban-murayama-tomiichi-qua-doi-o-tuoi-101-post1238641.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-nhat-ban-murayama-tomiichi-qua-doi-o-tuoi-101-post1238641.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi qua đời ở tuổi 101
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO