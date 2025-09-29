Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli bị hạn chế đi lại

Lệnh hạn chế đi lại với cựu Thủ tướng Nepal và những người khác bao gồm ngăn chặn đi ra nước ngoài và lệnh cấm rời khỏi thung lũng Kathmandu nếu không được chính quyền cho phép.

Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli tại một sự kiện của Đảng Cộng sản Nepal Chủ nghĩa Marx-Lenin Thống nhất hôm 27/9. Ảnh: ANI.

Trong danh sách những người bị khuyến nghị cấm xuất cảnh và rời khỏi thủ đô Kathmandu còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, Thứ trưởng Nội vụ Gokarna Mani Duwadi, cựu Cục trưởng Cục Điều tra quốc gia Hutaraj Thapa, và cựu Cảnh sát trưởng quận Kathmandu Chhabi Raj Rijal.

Ủy ban điều tra vụ biểu tình và bạo loạn được thành lập tuần trước do cựu thẩm phán Gauri Bahadur Karki đứng đầu. Ngay sau đó, Ủy ban đã khuyến nghị Nội các lâm thời Nepal áp đặt lệnh hạn chế đi lại với những cá nhân có liên quan.

Cơ quan điều tra yêu cầu những cựu quan chức này phải có mặt bất cứ khi nào được triệu tập. Những người này phải đối mặt với cáo buộc trấn áp quá mức trong các cuộc biểu tình trong hai ngày 8-9/9, khiến 74 người thiệt mạng.

Hiện tại, cơ quan chức năng Nepal vẫn chưa nắm được tung tích của 4 trong số 5 người này. Trong khi đó, cựu Thủ tướng KP Sharma Oli đã xuất hiện trước công chúng hôm 27/9 tại một chương trình của đảng Cộng sản Nepal - Chủ nghĩa Marx-Lenin Thống nhất. Trong lần đầu xuất hiện công khai kể từ khi tuyên bố từ chức, ông KP Sharma Oli bày tỏ quan điểm thờ ơ đối với phong trào biểu tình do thanh niên đứng đầu, đổ lỗi cho những đối tượng từ bên ngoài đứng đằng sau vụ bạo lực mà không nêu rõ chi tiết. Ông Oli, người từng đảm nhận 4 nhiệm kỳ Thủ tướng, cũng cố làm giảm tính nghiêm trọng của các vụ nổ súng nhằm vào người biểu tình; tuyên bố ông không biết tình hình thực tế.

Báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố tuần qua cho thấy những người thiệt mạng trong vụ biểu tình đều do các vết thương do đạn bắn vào đầu và ngực. Theo quy định, trong cuộc biểu tình, cảnh sát chỉ được phép bắn vào người biểu tình từ dưới đầu gối để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, trong ngày 8/9, cảnh sát Nepal đã nổ súng vào những người biểu tình tại Kathmandu, khiến 21 thanh niên thiệt mạng. Vụ việc này đã thổi bùng sự giận dữ của đám đông, dẫn tới các cuộc bạo loạn nhằm vào trụ sở Quốc hội Nepal, khu nhà làm việc của Chính phủ, trụ sở Tòa án Tối cao, Văn phòng Tổng thống, dinh thự của Thủ tướng và nhà riêng của các nhà lãnh đạo tại thủ đô Kathmandu… gây ra thiệt hại tài sản nghiêm trọng. Nhiều cơ sở kinh tế cũng đã trở thành mục tiêu tấn công.

Sau khi cựu Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức, một chính phủ lâm thời đã được lập ra vào ngày 12/9 do cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki đứng đầu. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, bà Karki đã đề nghị Tổng thống Ram Chandra Poudel giải tán Quốc hội và chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử mới vào ngày 5/3/2026.