Cựu Thủ tướng Canada nói Katy Perry là 'người phụ nữ hoàn hảo'

Page Six dẫn một nguồn tin cho biết, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ngôi sao nhạc pop Katy Perry hợp nhau về nhiều mặt. "Ông ấy say mê Katy Perry và thấy cô là một người phụ nữ hoàn hảo. Họ hợp nhau trong mọi việc, từ vấn đề chính trị, con cái đến ẩm thực Pháp. Cả hai đều dành tình cảm cho nhau", nguồn tin nói.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ngôi sao nhạc pop Katy Perry (Ảnh: BACKGRID)

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry công khai xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào cuối tuần trước, tại nhà hát Crazy Horse ở Paris để mừng sinh nhật lần thứ 41 của Katy. Sau buổi diễn, cả hai tay trong tay bước ra khỏi rạp hát, tiến về phía xe đang chờ.

Chính trị gia và giọng ca "Dark Horse" vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025 khi hai người bị bắt gặp dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng Le Violon ở Montreal. Vài ngày sau, ông Justin Trudeau được trông thấy xuất hiện trong đêm diễn thuộc tour Lifetimes của Katy Perry tại sân vận động Bell Centre ở Montreal. Một nguồn tin nói với tờ People vào tháng 8 rằng Katy Perry và Justin Trudeau đã "có sự kết nối ngay lập tức".

Đầu tháng 10, hai người được nhìn thấy thân mật trên du thuyền của ca sĩ. Daily Mail viết họ "chia sẻ những nụ hôn và cử chỉ âu yếm", khiến tin đồn hẹn hò giữa hai người bùng nổ trên toàn cầu. Nguồn tin của People tiết lộ ông Trudeau theo đuổi nữ ca sĩ từ sau cuộc gặp ở Montreal.

Page Six dẫn lời một nguồn tin cho biết: "Không ai bất ngờ khi Justin hẹn hò với người nổi tiếng. Điều đó dường như nằm trong ADN của ông ấy", nhắc lại việc cha ông, cố Thủ tướng Canada - Pierre Trudeau, từng có nhiều mối tình với các ngôi sao như Barbra Streisand hay Kim Cattrall.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry công khai xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào cuối tuần trước, tại nhà hát Crazy Horse ở Paris để mừng sinh nhật lần thứ 41 của Katy (Ảnh: BACKGRID)

Nhà báo người Canada - Shinan Govani, người đã theo dõi gia đình Trudeau nhiều năm, nói với Page Six hồi đầu tháng này: "Không ai nghĩ rằng sau khi rời chức Thủ tướng, Justin sẽ hẹn hò với người bình thường. Ông ấy sinh ra để sống dưới ánh đèn sân khấu, quen với việc giao lưu với giới thượng lưu".

Katy Perry là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô có nhiều bản hit như "Dark Horse", "Roar", "Bon Appétit", "Firework", "Last Friday Night", "Hot N Cold". Tháng 4 vừa qua, cô tham gia phi hành đoàn toàn nữ bay vào không gian cùng vợ sắp cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Cô chia tay vị hôn phu Orlando Bloom vào mùa hè này. Cả hai xác nhận chia tay bằng một tuyên bố chung hồi tháng 7. Họ cùng nuôi con gái Daisy Dove, 5 tuổi.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ cũ có ba người con: Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).