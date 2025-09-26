Cựu thí sinh hoa hậu qua đời ở tuổi 26 trong tư thế treo cổ

Trước khi qua đời, Tyra nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc chiến với những suy nghĩ tiêu cực. Trong một video, cô thổ lộ: “Tôi đang thực sự chiến đấu. Nửa tôi muốn ở lại, nửa tôi muốn đi. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ về cái chết”.

Dù vậy, cô cho biết việc tập luyện thể thao giúp bản thân có thêm động lực theo đuổi ước mơ nhưng thừa nhận mình thiếu “bản năng sinh tồn mạnh mẽ” và vẫn loay hoay tìm giải pháp thực tế cho những vấn đề cá nhân.