Cựu thành viên Wonder Girls từng có 10 mối tình với toàn người nổi tiếng

Mới đây cựu thành viên Yeeun của nhóm nhạc đình đám Wonder Girls (nghệ danh mới là HA:TFELT) đã tham gia chương trình The Love Master 2 của đài SBS Plus và chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình.

The Love Master là chương trình để giúp người nổi tiếng gỡ rối các vấn đề của họ. Trong chương trình được phát sóng hôm đó, một bà thầy đã tham gia cùng HA:TFELT để tư vấn những lo lắng của cô ấy.