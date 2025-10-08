Cựu thành viên nhóm 'HAT' bị u não, chiến thắng bệnh tật như thế nào?

Lương Bích Hữu là ai?

Lương Bích Hữu từng học thanh nhạc bài bản, chuyên nghiệp tại khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô được nhiều người biết đến nhờ giọng ca nhí nhảnh, đáng yêu, pha một chút lơ lớ tiếng Việt của người gốc Hoa rất đặc trưng.

Cô từng là cái tên đình đám trong showbiz Việt suốt một khoảng thời gian dài, tạo nên làn sóng âm nhạc mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với những bản hit làm điên đảo thị trường, là thần tượng của không biết bao nhiêu thế hệ 8x, 9x.

Lương Bích Hữu nổi tiếng với khán giả qua bài "Cô gái Trung Hoa".

Lương Bích Hữu được biết đến với biệt danh "Cô gái Trung Hoa" vì là người Việt gốc Hoa và cũng vì đây là tên của album "hit khủng" của nữ ca sĩ vào năm 2006 với nhiều bài hát Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Giận nhau để yêu anh nhiều hơn,...

Thời điểm đó, những ca khúc này đã càn quét các BXH âm nhạc tại Việt Nam, phủ sóng trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến và kênh truyền thông giải trí chỉ sau chưa đầy 2 tuần phát hành. Cũng nhờ thành công của album này mà cô có cơ hội tổ chức liveshow mang tên "Cô gái Trung Hoa".

Sau đó, Lương Bích Hữu được nhắc đến nhiều nhất đó là khi cô tham gia nhóm H.A.T (cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy). Thời điểm trên đỉnh vinh quang của Lương Bích Hữu cũng có thể nhắc đến cột mốc cô là thành viên của nhóm nhạc này với nhiều bản hit: Yêu làm Chi, Cổ tích anh và em, Đành nói lời chia tay,...